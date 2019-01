Risc foarte mare de producere a avalanselor in Muntii Fagaras si Bucegi

Ziare.

Meteorologii anunta ca in ultimele 24 ore vremea a fost inchisa si a nins.Luni la ora 14.00, zapada era de 172 centimetri la Balea-Lac, 114 centimetri la Varful Omu, 75 centimetri la Semenic, 68 centimetri la Sinaia, 58 centimetri la Parang, 64 centimetri la Varful Calimani, 52 centimetri la Varful Ceahlau, Varful Vladeasa si Varful Tarcu, 42 centimetri la Predeal, 26 centimetri la Varful Iezer-Rodnei si 21 centimetri la Fundata.Pana marti seara, vremea se va mentine in general inchisa si pe arii restranse va ninge slab. Vantul va sufla slab si moderat cu intensificari trecatoare pe creste. Se va semnala ceata, asociata in zonele inalte si cu depunere de chiciura.Deoarece stratul de zapada este instabil, fiind constituit din zapada recenta, depusa in ultimele trei zile, care atinge pe alocuri 30 centimetri, riscul de producere a avalanselor in Muntii Fagaras si Bucegi, la altitudini de peste 1.800 de metri, este mare, de gradul 4 pe o scara de la 1 la 5."Declansarea avalanselor e probabila chiar si printr-o supraincarcare slaba a stratului. Avand in vedere ca ultimele ninsori s-au depus peste un alt strat instabil mai vechi, sunt conditii inclusiv pentru declansarea unor avalanse de mari dimensiuni", arata meteorologii.In muntii Tarcu - Godeanu, Parang - Sureanu, Rodnei si Calimani - Bistritei - Ceahlau riscul de producere a avalanselor se mentine insemnat - de gradul 3 - la altitudini de peste 1.800 de metri, in timp ce in Muntii Vladeasa - Muntele Mare, riscul a fost redus la moderat.