Pleci la munte? E risc major de avalansa in mai toate masivele. Zapada de peste 2 metri

La altitudini mari, stratul de zapada este instabil si umezit si va ingheta, iar zapada proaspat depusa nu va avea stabilitate. In plus, in zonele unde exista depozite insemnate de zapada riscul de avalanse este mai ridicat.Potrivit ANM, in Muntii Fagaras, in Muntii Bucegi, in masivele Tarcu-Godeanu si Parang-Sureanu, in Muntii Vladeasa - Muntele Mare, in Grupa Nordica a Carpatilor Orientali (zona Muntilor Rodnei) si in Grupa Centrala a Carpatilor Orientali (zona Muntilor Calimani-Bistritei-Ceahlau) este risc insemnat de producere a avalanselor.Pe o scara de la unu la cinci, meteorologii au stabilit ca,"La peste 1.800 m, stratul de zapada este instabil si umezit in partea sa superioara, iar odata cu usoara scadere a temperaturilor va ingheta. In urmatoarele 48 de ore, temporar va ninge si se vor depune cativa centimetri de zapada.Pe pantele suficient de inclinate se pot declansa avalanse de dimensiuni mici si izolat medii, riscul fiind crescut la supraincarcari slabe. In zonele unde exista depozite insemnate de zapada riscul de avalanse este mai ridicat", au transmis meteorologii.Potrivit acestora, in zonele mai joase sunt posibile precipitatii mixte, pe alocuri insemnate, cumuland 15-20 de litri pe metru patrat.In multe zone montane, grosimea stratului de zapada este consistenta. Cel mai gros strat, peste, in Muntii Fagaras.Mai sunt 140 centimetri de zapada la Varfu Tarcu, 130 centimetri la Varfu Omu, 76 centimetri la Paltinis, 68 centimetri la Sinaia, 54 centimetri la Parang, 38 centimetri la Predeal si 9 centimetri la Fundata.In Carpatii Orientali, stratul de zapada are 99 centimetri la Calimani, 114 centimetri la Varful Lacauti, 90 centimetri la Bucin, 79 centimetri la Varful Ceahlau-Toaca, 35 centimetri la Iezer - Varful Pietrosul Rodnei si 15 centimetri la Poiana Stampei.In Carpatii Occidentali, stratul de zapada are 80 centimetri la Stana de Vale, 79 centimetri la Semenic, 66 centimetri la Vladeasa cota 1400 m, 37 centimetri la Varful Vladeasa si 10 centimetri la Rosia Montana.