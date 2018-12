Risc mare de avalansa in Fagaras si Bucegi: 135 cm de zapada la Balea Lac

Ziare.

Potrivit informarii de sambata a meteorologilor, in ultimele 24 ore vremea a fost relativ calda pentru aceasta perioada, cerul a fost variabil, temporar noros, iar vantul a suflat slab si moderat, cu intensificari temporare in zona inalta, unde rafalele au depasit temporar 55-60 km/h."In Fagaras s-au semnalat mai multe curgeri de zapada si o avalansa de placa, cu plecare de la 2.000 metri. Stratul de zapada a scazut usor cu pana la 1 cm", potrivit meteorologilor.Astfel, stratul de zapada masoara 135 cm la Balea Lac, 90 cm la Varful Omu, 48 cm la Sinaia, 19 cm la Predeal si 12 cm la Fundata.Astfel, la peste 1.800 de metri, riscul producerii unor avalanse este mare, de 4, pe o scara de la 1 la 5."La suprafata se gaseste un strat de circa 40-50 cm de zapada cazuta ultima saptamana, format din cristale identificabile si fatetate, avand intercalate cruste subtiri de gheata. Acest strat prezinta rezistenta scazuta si desi s-a stabilizat usor la suprafata, este putin stabilizat spre baza, unde are o coeziune slaba atat intre cristale, cat si cu stratul aflat dedesubt.Mai ales pe versantii cu orientare sudica se intalnesc placi de vant, iar pe vai si in zonele adapostite sunt acumulari mai insemnate de zapada. Pe majoritatea pantelor suficient de inclinate se pot declansa avalanse de dimensiuni medii si izolat mari, riscul fiind amplificat de supraincarcari oricat de slabe", mai spun meteorologii.La altitudini mai mici de 1.800 de metri, riscul producerii de avalanse este insemnat, de 3, pe o scara de la 1 la 5.Totodata, meteorologii au emis coduri galbene de vant, sambata, pentru judetele Covasna, Suceava si Caras-Severin.Citeste si despre avertizarea de tip cod galben de viscol valabila la munte