Risc mare de avalansa in masivele Parang si Retezat. Se anunta vant puternic si frig

"Riscul de avalansa este cuprins intre 3 si 4 pe o scara de la 1 la 5, in special pe creste. Pericolul de producere a unor avalanse se mentine la altitudini mai mari de 1.800 de metri. De asemenea, este nevoie de atentie pentru ca in urmatoarele zile se anunta o racire accentuata a vremii si vant puternic", a declarat vineri seful Salvamont Petrosani, Remus Popescu.Pericolul de avalansa exista si in preajma corniselor, care sunt grele din cauza acumularii de zapada , dar si pe vaile adanci pe care avalansele pot porni la vale de pe versanti.Stratul de zapada in principalele masive de pe raza judetului Hunedoara masoara peste o jumatate de metru si poate ajunge pana la 1,5-2 metri in zonele in care ninsoarea a fost viscolita.Salvamontistii recomanda turistilor sa nu plece pe trasee fara sa aiba informatiile necesare de la punctele Salvamont, inclusiv cele care tin de prognoza meteo, in conditiile in care in aceasta perioada se pot confrunta cu ceata densa pe munte.Pentru iubitorii sporturilor de iarna, statiunile Straja, Parang si Rausor sunt pregatite pentru a-i primi pe turisti , stratul de zapada pe partii fiind de circa 30-40 de centimetri.In toate statiunile montane sunt asigurate servicii de permanenta la punctele Salvamont.