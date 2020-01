Risc mare de avalanse in Muntii Fagaras si risc insemnat in Masivul Bucegi

Ziare.

Potrivit ANM, riscul de avalante este mare in Muntii Fagaras, din cauza stratului nou de zapada. Specialistii sustin ca stratul actual, unde zapada este instabila, masoara 80-100 de centimetri, care este depus peste stratul vechi, de 70-80 de centimetri.In Masivul Bucegi, riscul de avalanse este insemnat si este dat tot de instabilitatea stratului de zapada proaspata, anunta meteorologii. "Avalanse pot fi declansate chiar si la supraincarcari mici, iar in zonele adapostite, cu acumulari mai mari, pot antrena un volum insemnat de zapada", au anuntat meteorologii.Potrivit acestora, vremea se va incalzi joi."Vremea se va incalzi in cursul zilei de maine (joi - n.red.). Cerul va fi variabil. Vantul va scadea in intensitate, rafale izolate de peste 60 km/h se vor mai semnala doar pe crestele din Carpatii Meridionali si de Curbura, unde temporar la inceputul noptii va mai spulbera zapada", au mai anuntat reprezentantii ANM.