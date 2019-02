Risc maxim de avalansa si 3 metri de zapada in Fagaras. Salvamont: Recomandam imperativ turistilor sa nu mearga la munte!

Ziare.

com

Acesta a fost stabilit din cauza stratului mare de zapada proaspat depusa peste un strat consistent de gheata. In aceste conditii, sunt posibile multiple avalanse chiar de mari dimensiuni.Salvamontistii recomanda turistilor sa nu urce la munte, iar daca o fac sa nu paraseasca deloc zona cabanelor."La suprafata se gaseste un strat insemnat de zapada proaspata de tip pulver, depus in ultimele doua zile, ce pe alocuri depaseste 70-80 centimetri. Acest strat este instabil si nu are aderenta la stratul vechi care era inghetat la suprafata.Ca urmare a vantului intens din ultima perioada, s-au format placi de vant pe majoritatea versantilor si cornise, iar pe alocuri sunt depozite insemnate de zapada ce masoara mai multi metri inaltime.Pe majoritatea pantelor, atat spontan, cat si la supraincarcari oricat de slabe, se pot declansa avalanse de dimensiuni medii, iar in zonele unde zapada este acumulata in depozite riscul de avalanse este foarte mare", au transmis meteorologii.La randul sau, seful Serviciului Salvamont Sibiu, Adrian David, a declarat ca sunt posibile avalanse de mari dimensiuni, care sa angreneze o cantitate mare de zapada."Recomandam imperativ turistilor sa nu mearga la munte si sub nicio forma sa nu practice sporturile de iarna. Daca urca la Balea Lac, sa mearga cu telecabina si sa nu paraseasca zona cabanelor, nici macar intr-o plimbare pana la tunel", a declarat Adrian David.Potrivit acestuia, alerta de gradul cinci nu a mai fost de doi - trei ani, iar acum se va mentine cel putin in urmatoarele doua zile.In plus, meteorologii anunta ca, la altitudini mai mici, in Muntii Fagaras este risc de gradul 4 de producere a avalanselor. Tot risc mare de producere a avalanselor este si in Muntii Bucegi, in masivele Tarcu - Godeanu, Parang - Sureanu, dar si in zonle inalte ale Muntilor Rodnei si in Muntii Calimani-Bistritei-Ceahlau.Miercuri, la ora 14:00, stratul de zapada masura 297 centimetri la Balea-Lac, 170 centimetri la Vf. Tarcu, 140 centimetri la Vf. Omu, 104 centimetri la Cuntu, 101 centimetri la Sinaia, 97 centimetri la Parang, 94 centimetri la Paltinis, 53 centimetri la Predeal si 33 centimetri la Fundata.In Carpatii Orientali, stratul masura 112 centimetri la Vf. Calimani, 111 centimetri la Bucin, 100 centimetri la Vf. Lacauti, 82 centimetri la Vf. CeahlauToaca, 40 centimetri la Iezer - Vf. Pietrosul Rodnei, 29 centimetri la Poiana Stampei.De asemenea, in Carpatii Occidentali stratul de zapada avea 108 centimetri la Semenic, 105 centimetri la Stana de Vale, 90 centimetri la Vladeasa 1400 m, 61 centimetri la Vf. Vladeasa, 48 centimetri la Rosia Montana.