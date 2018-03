Stati departe de munte! E risc mare de avalansa in Fagaras si Bucegi

Ziare.

In zona montana va continua sa ninga pe arii extise, dar cantitatile de precipitatii nu vor fi insemnate, anunta meteorologii."Stratul de zapada de la suprafata depus in ultima perioada este putin stabilizat, iar sub el se gasesc placile mai vechi de vant. Sub acestea, stratul este alcatuit din cristale fine, fatetate si de tip cupa, cu mai multe cruste intercalate. Sub actiunea vantului, in zonele de creasta se vor forma noi placi de vant.Pe pantele mai inclinate stratul de zapada de la suprafasa poate aluneca peste placile aflate dedesubt. Riscul declansarii avalanselor va fi amplificat chiar si in conditiile unei slabe supraincarcari cu turisti sau schiori, iar in cazuri particulare pot fi angrenate depozite mai mari de zapada", spun meteorologii.Potrivit acestora, vremea va fi in general inchisa, cu cer mai mult noros."Pe arii relativ extinse va ninge, iar izolat in zonele mai joase precipitatiile pot fi si mixte. Cantitatile de precipitatii vor fi in general slabe", mai anunta meteorologii.Stratul de zapada masoara aproape doi metri la Balea Lac si aproape 130 de centimetri la Varful Omu.