Stati departe de munte! Riscul de avalanse se mentine ridicat pana luni seara

Ziare.

com

Potrivit Centrului Meteorologic Regional Transilvania Sud Sibiu, riscul producerii avalanselor in Muntii Fagaras si Bucegi, la peste 1.800 de metri altitudine, este de patru, pe o scara de la 1 la 5, reprezentand risc mare."Vremea va fi in general inchisa si se va raci. Cerul va fi noros. Pe arii extinse se vor semnala ninsori moderate cantitativ. Stratul de zapada va creste in intreaga arie monitorizata. Vantul va sufla tare din sector sud-vestic apoi vestic, cu rafale de peste 70-80 km/h, iar in zona inalta va depasi 100-120 km, viscolind si spulberand puternic zapada. Temporar se va semnala ceata asociata cu depuneri de chiciura", arata Centrul Meteorologic Regional Transilvania Sud Sibiu.Potrivit meteorologilor, la altitudini mai mici de 1.800 de metri riscul producerii avalanselor este insemnat.La peste 1.800 de metri altitudine, vantul puternic, care va sufla la rafala cu peste 100-120 km/h viscolind si spulberand puternic zapada, insotit de ninsori moderate cantitativ, va forma numeroase placi de vant, care se vor depune peste stratul relativ instabil din partea superioara a stratului de zapada, format in perioada precedenta, strat umezit si ingreunat dupa perioada mai calda din ultimele zile.Declansarile de avalanse sunt probabile chiar si in conditiile unei slabe supraincarcari cu turisti sau schiori, mai ales pe pantele mai inclinate.Sunt asteptate izolat si declansari spontane de avalanse medii sau mari.Avertizarea meteorologilor este valabila pana luni la ora 20.00.