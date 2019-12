Trei persoane au murit intr-o avalansa in Italia

Ziare.

Cele trei victime schiau la jumatatea zilei pe pista Teufelsegg, situata la o altitudine de circa 2.400 de metri pe ghetarul din Val Senales, la frontiera italo-austriaca, in momentul in care au fost surprinse de o avalansa.Descoperite sub zapada de echipajele de interventie, alcatuite din 70 de salvamontisti, schioarea de 35 de ani si fetita de 7 ani, aflate intr-o stare de hipotermie avansata, nu au mai putut fi reanimate la fata locului.Al doilea copil, a carui varsta nu a fost precizata, a fost transportat de urgenta la un spital din orasul Trento intr-o stare grava, dar a murit sambata dupa-amiaza.Alte doua persoane care faceau parte din acelasi grup de schiori au fost ranite in timpul avalansei, insa vietile lor nu sunt in pericol, a precizat presa italiana.