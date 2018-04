Trei schiori spanioli au murit in Elvetia in urma unei avalanse

Ziare.

Avalansa s-a produs sambata seara pe sectorul cuprins intre Fiesch si statiunea de schi Fiescheralp, in cantonul Valais, potrivit politiei locale.Operatiunea de cautare a inceput imediat ce serviciile de salvare au fost alertate telefonic de un martor care a spus ca mai multe persoane au fost prinse in zapada Cautarea a trebuit intrerupta pe timpul noptii, din cauza conditiilor meteorologice, care nu au permis interventia in zona a unui elicopter. In aceasta dimineata, cautarile au fost reluate.