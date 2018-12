Un angajat al telecabinei Balea a fost surprins de o avalansa

Ziare.

Acesta a precizat ca victima este epuizata, dar in stare stabila."Patrula Salvamont din Balea intervine pentru salvarea unui angajat de la telecabina Balea care incercat sa coboare pe jos pe valea Balii. In urma efortului depus, acesta a solicitat ajutorul salvamontistilor intrucat este epuizat.Salvamontistii au ajuns la victima, care este epuizata dar stabila. Acesta a fost surprins de o avalansa. Colegii mei il vor cobori la Balea Cascada in conditii de maxima siguranta", a spus seful Salvamont Sibiu.