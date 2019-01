Un schior a fost surprins de o avalansa pe care a provocat-o chiar el, in Muntii Bucegi (Video)

Ziare.

com

Un schior care mergea in afara partiilor a fost surprins, duminica, de o avalansa pe care el insusi a provocat-o.Imagini cu schiorul care mergea in afara partiilor au fost surprinse chiar de seful Salvamont Sinaia, Nae Cojanu, si postate pe Facebook.Pe filmare se vede cum zapada pleaca la vale, insa schiorul nu a patit nimic."Avertizare risc de avalanse pentru cei care schiaza off piste", a scris Cojanu.Salvamontistii au mers imediat in zona in care s-a produs avalansa, respectiv Zadea, si au anuntat ca schiorul nu a patit nimic, dar si-a pierdut schiurile."Avalansa a provocat-o chiar el, fiind off pista", a declarat Nae Cojanu.Potrivit acestuia, schiorilor le este recomandat sa mearga numai pe partiile amenajate.