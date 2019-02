Unul dintre turistii surprinsi de avalansa din Muntii Calimani a murit

Ziare.

Mai multe echipe de salvamontisti din Suceava, Mures si Harghita au intervenit, in timpul noptii de duminica spre luni, dupa ce doi dintre turistii surprinsi de avalansa au reusit sa se salveze si au ajuns la cabana Meteo, de unde au sunat la 112 pentru a cere ajutor. Unul dintre ei a fost localizat luni dimineata, fiind decedat."In Masivul Calimani o avalansa a surprins mai multe persoane care faceau o drumetie cu snowmobilele", au transmis salvamontistii.Cand au ajuns in zona indicata, salvamontistii au aflat ca unul dintre turisti a murit."Urmeaza evaluarea situatiei in care se afla cei de acolo, acordarea masurilor de prim-ajutor celor doua persoane care au afectiuni medicale, pregatirea aceastora de drum, recuperarea celui decedat, evaluarea riscurilor din zona si stabilirea celei mai sigure cai de retragere pentru a se evita o noua expunere la avalanse", au transmis reprezentantii Salvamont.Reprezentantii Savamont Vatra Dornei au reusit sa localizeze, luni, turistul decedat si asteapta un elicopter care sa survoleze zona pentru a sti daca pot recupera persoana decedata, riscul de a produce o noua avalansa fiind mare.Avalansa s-a produs exact in zona in care doi salvamontisti au murit in incercarea de a urca cu steagul Romaniei in varful masivului, pe 1 decembrie 2017.