2018, an de recorduri negative pentru avioane. 1 din 5 pasageri din Romania a avut intarziere la zbor

Anul 2018 a fost considerat fara precedent in ceea ce priveste operarea la timp a zborurilor. Vara lui 2018, in particular, a fost extrem de aglomerata si haotica, mai ales pentru pasagerii care au calatorit din Romania spre destinatii clasice de vara, mai exact, locuri insorite.Conform studiului realizat de AirHelp, companie specializata in obtinerea de compensatii pentru pasagerii companiilor aeriene,. In fiecare zi, in medie, 4.800 de pasageri calatorind din Romania au intampinat astfel de probleme la decolare, deci 1 din 5 calatori."Anul 2018 va intra in istorie ca anul care a provocat la maximum industria aeriana. Evenimentele neprevazute au aratat ca sunt o multime de lucruri de rezolvat si este un drum lung de strabatut pana cand companiile aeriene vor face o prioritate din legea pasagerilor.Am vazut o crestere mare in ceea ce priveste numarul cererilor pentru compensatii si este vizibil nevoie de AirHelp pentru informarea pasagerilor companiilor aeriene cu privire la drepturile lor si, la fel de bine, pentru sprijinirea lor cu scopul obtinerii de compensatii", spune Laura Kauczynski, expert in drepturile pasagerilor.La nivel global, aproape fiecare al 5-lea zbor a fost afectat de un astfel de eveniment, unul dintre motivele principale ale acestor probleme fiind grevele personalului companiilor aeriene.Cresterea semnificativa a numarului de pasageri a pus, de asemenea, o presiune suplimentara pe aeroporturi, acestea din urma fiind nevoite sa se confrunte cu un trafic de pasageri la limita capacitatii.