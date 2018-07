30 de zboruri ale Ryanair sunt anulate dupa ce pilotii din Irlanda au intrat in greva

Ziare.

Cele mai afectate vor fi zborurile intre Irlanda si Marea Britanie, in conditiile in care Ryanair se confrunta cu prima greva, dupa ce in decembrie a recunoscut pentru prima data sindicatele, transmit Sky News si Reuters.Operatorul aerian a dat vina pe sindicatul Forsa pentru esecul negocierilor, care au durat sapte ore.Impactul va fi limitat si clientii vor fi redirectionati catre alte zboruri, a precizat Ryanair.Un reprezentant al sindicatului a avertizat ca sunt posibile mai multe miscari de protest.Si sindicatele care reprezinta personalul navigant al Ryanair din Spania, Portugalia si Belgia au anuntat declansarea unei greve de doua zile la sfarsitul lunii iulie daca operatorul aerian nu va face concesii in privinta conditiilor de lucru.In Italia, personalul navigant va fi in greva in ziua de 25 iulie, in timp ce angajatii din Spania, Portugalia si Belgia vor protesta in perioada 25-26 iulie, au anuntat sindicatele CNE/LBC (Belgia), SITCPLA si USO (Spania), SNPVAC (Portugalia) si Ultrasporti (Italia) . Acestea sustin ca si pilotii Ryanair din alte tari ar putea lua parte la miscarile de protest coordonate.Personalul navigant al Ryanair din Europa a publicat o lista cu 34 de cereri, solicitand salarii decente, imbunatatirea platii concediilor de boala si contracte de munca pe baza tarii de origine si a legislatiei irlandeze. Lista a fost semnata de 80% din personalul navigant de pe cele 86 de baze ale Ryanair.In decembrie, Ryanair a avut primele negocieri cu sindicatele, din istoria de 32 de ani a companiei, care au ajutat la evitarea unei greve la nivel european. In urma discutiilor, pilotii Ryanair din Portugalia, Irlanda si Italia renuntasera la miscarile de protest programate inainte de Craciun, dar pilotii din Germania au oprit activitatea timp de patru ore.Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa dupa numarul de pasageri, opereaza 21 de rute de pe aeroporturile din Romania, respectiv Timisoara, Bucuresti si Craiova.Citeste si Personalul Ryanair anunta greve in mai multe tari din Europa