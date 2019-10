A fost testat cel mai lung zbor din lume: 49 de oameni au trait experienta

Ziare.

com

Avionul a transportat 49 de pasageri si membri ai echipajului si a efectuat experimente pentru a evalua sanatatea persoanelor aflate la bord, relateaza Euronews.Operatorul aerian a anuntat ca a monitorizat "undele creierului pilotului, nivelul de melatonina si starea de vigilenta". Zborul a mai testat iluminarea cabinei si ajustarea momentelor de servire a meselor, pentru a reduce efectul diferentei de fus orar."Este o premiera importanta pentru aviatie. Speram sa fie o avampremiera a unui serviciu regulat care va accelera calatoriile oamenilor dintr-o parte a globului in alta", a declarat Alan Joyce, directorul general al Qantas Group, care s-a aflat la bordul avionului.Capitanul Sean Golding a condus o echipa de patru piloti aflati la bord.Joyce a explicat intr-un comunicat ca zborurile de noapte incep cu cina, dar ca pentru zborul test s-a inceput cu pranzul, iar luminile au ramas aprinse timp de sase ore, in conformitate cu momentul din zi al ajungerii la destinatie.Grupul intentioneaza sa mai efectueze inca doua curse test, de la Londra la Sydney, in noiembrie si de la New York la Sydney in decembrie. Qantas va decide in decembrie daca va efectua curse regulate fara escala pe distante foarte lungi.