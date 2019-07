A vrut sa deschida in zbor usa avionului, asa ca acum trebuie sa plateasca zeci de mii de dolari companiei aeriene

Ziare.

Chloe Haines ar fi incercat sa deschida usa unei aeronave operate de Jet2, care zbura pe ruta Anglia - Turcia, in luna iunie.Din acest motiv, doua avioane Eurofighter Typhoon ale Royal Air Force (RAF) au fost nevoite sa insoteasca aeronava Jet2 inapoi in Londra, pe aeroportul Stansted, zborul fiind anulat.Compania aeriana Jet2 o acuza pe Chloe Haines de "comportament agresiv, abuziv si periculos" in timpul zborului Londra - Dalaman.Femeia chiar a fost retinuta de membrii echipajului, potrivit The Guardian. Dupa ce avionul a aterizat, Haines a fost arestata de politie, fiind acuzata de vatamare corporala, distrugere si punerea in pericol a unei aeronave.Acum, femeia are de achitat o "factura" de 85.000 de dolari si i-a fost interzis accesul, pe viata, intr-o aeronava operata de Jet2."Trebuia sa raspunda pentru consecintele actiunilor sale. Vrem sa recuperam costurile pe care le-am suferit ca urmare a intoarcerii avionului din drum, asa cum facem in cazul tuturor pasagerilor care deranjeaza", a declarat Steve Heapy, directorul executiv al Jet2.com si Jet2holidays.