Accident aviatic in Cuba: Printre victime se numara 20 de preoti

Ziare.

com

Consiliul Cubanez al Bisericilor a anuntat ca 20 de clerici ai unei biserici evanghelice au murit, transmite Christian Radio Acestia au petrecut cateva zile la o intalnire in capitala si se intorceau acasa, in parohiile din provincia Holguin.Accidentul de vineri este cel mai grav din ultimele trei decenii in Cuba. 113 persoane se aflau la bord, iar 110 au murit dupa ce aeronava s-a prabusit si a explodat imediat dupa decolarea de pe aeroportul international Jose Marti din Havana.Trei femei au supravietuit, insa sunt internate in spital cu rani foarte grave.Martorii oculari sustin ca au vazut o colona groasa de fum ridicandu-se de pe un camp din apropierea aerportului, dupa prabusirea aeronavei. Conditiile meteorologice erau nefavorabile in momentul producerii tragediei, insa cauza va fi stabilita dupa analizarea cutiilor negre ale avionului. Deja a fost recuperata una dintre acestea, au anuntat autoritatile.