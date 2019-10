Aeronava menita sa supravietuiasca unui atac nuclear a fost doborata de o... pasare

Ziare.

Pasarea a ajuns intr-unul dintre cele patru motoare ale avionului, incidentul fiind catalogat drept unul de "clasa A". Pagubele sunt in valoare de doua milioane de dolari, iar dauna a fost permanenta, arata Live Science Incidentul a avut loc pe 2 octombrie, cand aeronava E-6B Mercury a lovit o pasare. Aeronova a aterizat in siguranta, iar motorul a fost inlocuit, a declarat Tim Boulay, purtator de cuvant al Naval Air Warfare Center Aircraft Division (NAWCAD)."Motorul a fost inlocuit, iar aeronava a fost repusa in functiune", a spus Boulay.E-6B Mercury este o aeronava realizata dintr-un Boeing 707, conceputa sa serveasca drept platforma de comanda si comunicatii aeriene pentru Marina americana in caz de razboi nuclear. Sistemele sale sunt realizate astfel incat sa reziste impulsurilor electromagnetice provenite de la bombele nucleare.Acest avion este, de asemenea, echipat cu asa-numitul sistem de control al lansarii aeriene, ceea ce inseamna ca poate lansa rachete balistice intercontinentale terestre.A.G.