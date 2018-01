Aeroportul Otopeni va opera din nou, dupa 10 ani, zboruri directe intercontinentale. Care este destinatia

Ziare.

Ultimul zbor intercontinental cu plecare din Bucuresti a avut destinatia New York, insa compania aeriana Delta l-a desfiintat in urma cu un deceniu.Incepand cu luna iulie, compania Air Canada Rouge va opera zboruri Bucuresti - Montreal si Bucuresti - Toronto, preturile pentru un bilet dus-intors ajungand la 570 de euro.Tarom anunta noi zboruri din Timisoara spre Amsterdam sau Viena. In capitala Olandei vor exista curse si cu plecare din Cluj sau Iasi, potrivit Pro Tv Din luna martie a acestui an, Wizzair va efectua zboruri spre Atena, atat din Bucuresti, cat si din Cluj. Preturile pentru aceste curse vor incepe de la 39 de lei.Compania se va axa pe aeroporturile din tara, astfel ca spre Paris, Malmo sau Eindhoven se va putea pleca din Iasi, iar spre Copenhaga, Paris, Basel si Frankfurt, din Sibiu.BluAir va avem curse charter spre Tbilisi si Georgia din februarie, iar din vara spre Bodrum, Corfu, Tel-Aviv sau Tenerife.Anul trecut s-a incheiat cu succes pentru aeroporturile din Capitala, Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti inregistrand venituri totale de peste un miliard de lei.