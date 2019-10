Alerta la aeroportul Iasi: Un avion cu pasageri a avut probleme la aterizare

Ziare.

com

Potrivit reprezentantilor aeroportului, cu putin timp inainte de miezul noptii, aeronava a facut un ocol in aer pentru ca un sistem de alarma avertiza o posibila defectiune a trenului de aterizare, insa in cele din urma a aterizat cu bine, pasagerii aflati la bord ajungand in siguranta la sol.La fata locului au fost solicitate sa intervina mai multe echipaje ale Inspectoratului Situatii de Urgenta, Serviciului Judetean de Ambulanta si Inspectoratului de Politie Judetean."Un senzor de la aeronava a aratat ca sunt probleme la roata din fata, la trenul de aterizare. Pilotii au facut o simulare de aterizare pentru a vedea daca sunt probleme, trenul de aterizare a reactionat la comenzi, iar pe urma s-a facut aterizarea in conditii de siguranta.Pentru ca exista posibilitatea ca acel tren de aterizare sa nu fie iesit, au intervenit toate fortele din aeroport, cat si cele din afara aeroportului, din sistemul de situatii de urgenta.Sunt anumite proceduri in ceea ce priveste aterizarea, proceduri pe care pilotii trebuiau sa le respecte si le-au respectat, astfel incat sa nu se ajunga la acest posibil incident. Cursa a ajuns la timp, singurul lucru a fost atunci cand trebuia sa aterizeze, a facut un exercitiu de aterizare, (...) au scos trenul de aterizare si au mai facut un ocol in aer, dupa care au aterizat cu bine", a declarat Catalin Bulgariu, directorul Aeroportului International Iasi.Printre persoanele aflate la bordul avionului s-a numarat si presedintele Consiliului Judetean Suceava, liberalul Gheorghe Flutur."Au spus ca era ceva pe pista. Nu stiu mai mult de atat. Am primit o poveste si trebuie sa o lamureasca. Nu stiu ce s-a intamplat. Mi-a spus echipajul ca era o masina pe pista dar ... nu stiu. (...) Mi-a spus fiica-mea ca avionul a facut o bucla, iar cand am ajuns la aeroport am intrebat de ce", a spus Gheorghe Flutur.Un alt pasager al aeronavei le-a povestit jurnalistilor sositi la fata locului ca a crezut, la randul sau, ca se afla un obstacol pe pista de aterizare."Au spus ca a intrat o masina pe pista, dar nu s-au deschis rotile. Nu ne-am speriat deloc, ca nu am stiut. Ne-au spus ca era o masina in cale si au zis ca mai fac un rond. Nu ne-au spus ca sa nu intre lumea in panica. E mai bine ca nu ne-au anuntat", a relatat pasagerul.