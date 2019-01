Ambulante si pompieri pe Otopeni, dupa ce pilotul unui avion Wizz Air a transmis mesajul de urgenta "Mayday"

Ziare.

Pe aeroport s-a format dispozitivul standard, conform procedurii in vigoare, dispozitiv care a inclus si ambulante si pompieri Avionul a aterizat fara probleme, la ora 20:37.Aproape de ora 22:00, reprezentantii Wizz Air au anuntat ca situatia este sub control."Aeronava care opera zborul Wizz Air W6 3152 de la Catania la Bucuresti Otopeni a afisat mai multe mesaje de atentionare in timpul zborului. Conform procedurilor de siguranta, comandantul zborului a declarat Mayday si a solicitat prioritate pentru aterizarea imediata pe aeroportul din Bucuresti unde a fost intampinat de echipe medicale si de pompieri in concordanta cu procedura standard.Aeronava a aterizat in siguranta la ora locala 20:37 si a fost tractata la locul de garare unde pasagerii au fost debarcati. Tehnicienii vor verifica aeronava pentru a identifica si elimina cauzele mesajelor. Echipajul a actionat conform procedurilor de siguranta in conditiile in care siguranta pasagerilor, a echipajului si a aeronavelor a fost si va fi intotdeauna prioritatea Wizz Air", au detaliat reprezentantii companiei aeriene.