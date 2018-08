Amenintare cu bomba la bordul unui avion cu 273 de pasageri. A aterizat de urgenta in Grecia

Ziare.

com

Alerta cu bomba a vizat un avion al companiei germane Condor care efectua o cursa intre statiunea egipteana Hurghada si Dusseldorf (Germania) . Din cauza alertei, pilotii au decis aterizarea de urgenta pe aeroportul din Chania, pe Insula elena Creta, informeaza site-ul german T.online.de.Compania aeriana Condor a confirmat, pentru agentia DPA, ca avionul, la bordul caruia erau 273 de pasageri, a aterizat in siguranta in Grecia."Avionul a fost evacuat, pasagerii sunt nevatamati", a declarat un reprezentant al Politiei grece.Alerta de securitate a fost declansata dupa primirea unor informatii care anuntau prezenta unui dispozitiv exploziv la bordul aeronavei. Echipele pirotehnice au perchezitionat avionul, fara a gasi obiecte suspecte. Autoritatile elene vor efectua investigatia in acest caz.