ANPC reaminteste drepturile pasagerilor pe transportul aerian. Ce puteti face in cazul pierderii bagajelor sau a unui accident

In ce cazuri se aplica prevederile Regulamentului?

Regulamentul se aplica in cazul zborurilor care:

Care sunt pasagerii care pot beneficia de prevederile Regulamentului?

Cand nu se aplica prevederile Regulamentului?

Ce drepturi prevede Regulamentul pentru pasageri?

Care sunt autoritatile competente sa asigure respectarea Regulamentului?

Ce ar trebui sa faca un pasager care considera ca nu i-au fost respectate drepturile?

Regulamentul se aplica daca transportul se face in state membre UE sau cu o companie din Uniunea Europeana si vizeaza anumite situatii care pot sa apara. In plus, ANPC precizeaza care sunt pasii de urmat in cazul pierderii bagajelor, a unui accident sau a oricarei situatii care-i nemultumeste.Potrivit ANPC, Regulamentul doreste sa ofere protectie pasagerilor pe transportul aerian. In acest sens, Regulamentul stabileste drepturile minime ale pasagerilor pentru cazurile identificate in acesta.Regulamentul se aplica atunci cand are loc unul din urmatoarele incidente: refuz la imbarcare, anulare zbor, intarziere prelungita, declasare sau neinformare pasageri.- pleaca de pe un aeroport situat pe teritoriul unui stat membru;- pleaca de pe un aeroport situat intr-un stat care nu este membru al UE spre un aeroport comunitar, iar zborurile sunt efectuate de transportatori UE.Orice pasager aflat intr-una din situatiile mentionate mai sus, indiferent de nationalitate ori de cetatenie (indiferent daca este sau nu cetatean al unui stat membru UE).Regulamentul nu se aplica in cazurile in care pasagerii calatoresc gratuit sau la un tarif redus, care nu este disponibil direct sau indirect publicului. Cu toate acestea, Regulamentul se aplica atunci cand pasagerii au bilete emise de un transportator aerian sau de un tour operator in cadrul unui program de fidelizare a clientelei sau al unui alt program comercial.Regulamentul nu se aplica in cazul in care pasagerii calatoresc cu elicopterul sau cu o cursa charter privata.Regulamentul nu se aplica, de asemenea, in situatii precum: bagaje pierdute, avariate, intarziate; accidentarea pasagerilor; alte probleme generale ce pot aparea in relatia pasager-linii aeriene."In cazul situatiilor mentinate mai sus, cand nu se aplica prevederile Regulamentului, pot fi contactate centrele europene ale consumatorilor, aflate in fiecare stat membru al UE. In Romania, Centrul European al Consumatorilor are urmatoarele coordonate de contact:. E-mail pentru solicitari de informare si reclamatii:. E-mail pentru alte tipuri de solicitari:. Adresa: Bd. Aviatorilor 72, Sector 1, Bucuresti, RO-011865 Romania", a transmis ANPC.Regulamentul prevede pentru pasageri urmatoarele drepturi: de a fi informati, de a primi asistenta, de a li se rambursa contravaloarea biletului, de a fi redirectionati si de a primi compensare.Prin Hotararea Guvernului nr. 1912/2006, ANPC a fost desemnata ca organism national responsabil cu luarea masurilor pentru asigurarea aplicarii Regulamentului.ANPC este competenta sa instrumenteze reclamatiile care se refera la un incident ce a avut loc pe teritoriul Romaniei, reclamtii ce pot fi primite atat de la pasageri cu cetatenie romana cat si de orice alti pasageri care beneficiaza de prevederile Regulamentului.Fiecare stat membru este obligat sa desemneze un organism responsabil cu luarea masurilor pentru asigurarea aplicarii Regulamentului.Daca un pasager apreciaza ca i-au fost incalcate drepturile prevazute in Regulament, sa adreseze mai intai o reclamatie companiei aeriene in cauza. In cazul in care nu este multumit de raspunsul primit sau nu a primit niciun raspuns, sa depuna o reclamatie la ANPC (daca incidentul a avut loc pe teritoriul Romaniei) sau la organismul national competent din tara in care a avut loc incidentul (completarea formularului de reclamatie in limba engleza).Daca reclamatia se refera la un incident care nu a avut loc pe teritoriul Romaniei, dar pasagerul prefera (de exemplu, din motive lingvistice sau din alte motive) sa depuna reclamatia la ANPC, autoritatea nostra o poate transmite organismului compentent.Reclamatiile se accepta numai in scris. Reclamatia poate fi transmisa la sediile comisariatelor judetene pentru protectia consumatorilor sau la Comisariatul pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti.