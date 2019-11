Aterizare de urgenta a unui avion, in Rusia, din cauza unei probleme la un motor

Ziare.

Aterizarea 'a decurs normal', a afirmat un purtator de cuvant al companiei ruse Yamal, care asigura zborul, citat de agentia de presa RIA Novosti, adaugand ca nu exista victime.Compania a indicat ca aparatul, la bordul caruia se aflau 80 de pasageri care mergeau la Sankt-Petersburg, lovise o pasare, care a avariat motorul stang.Defectiunea s-a produs la o ora si jumatate dupa decolarea din orasul Tiumen, situat la aproximativ 2.000 de kilometri est de Moscova.Ca urmare a incidentului, echipajul a decis sa utilizeze combustibilul ramas si apoi sa aterizeze de urgenta pe aeroportul de pe care a plecat, a precizat compania.Intrat in serviciu in 2011, SS-100 este primul avion civil proiectat in Rusia de la prabusirea URSS in 1991.Dar vanzarile sale in strainatate sunt aproape nule din cauza costurilor de mentenanta ridicate si a problemelor de fiabilitate.La scurt timp dupa primele zboruri comerciale ale SS-100, un avion de acest tip s-a prabusit in 2012 deasupra unui vulcan in Indonezia, provocand moartea a 45 de persoane.In mai, incendiul la bordul altui avion de acest tip dupa o aterizare de urgenta la Moscova, s-a soldat cu 41 de victime.