Aterizare de urgenta la Sibiu, dupa ce un avion a lovit o pasare

Ziare.

com

Astfel, cursa aeriana Sibiu - Dortmund a fost anulata, dupa ce avionul, care a decolat vineri, la ora 07:15 a lovit o pasare, pasagerii fiind debarcati. Reprezentantii Aeroportului din Sibiu au declarat ca vor fi stabilite solutii pentru pasageri, in functie de posibilitatile operatorului.Potrivit reprezentantilor Aeroportului International Sibiu (AIS), zborul Sibiu - Dortmund, operat de Wizz Air, s-a intors dupa circa o jumatate de ora, dupa decolare."Zborul Sibiu - Dortmund W6 3773 a decolat de la Aeroportul International Sibiu astazi (vineri - n.red.), la ora 07.15 ora locala, insa la scurt timp dupa decolare aeronava a lovit o pasare, motiv pentru care pilotul, in baza procedurilor si a competentelor sale, a decis sa se intoarca pe aeroportul din Sibiu. Aeronava s-a reintors in siguranta pe aeroportul sibian si a aterizat la ora locala 07:50", spun reprezentantii AIS.