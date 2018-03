Aterizare de urgenta pe Otopeni (Foto) - UPDATE

UPDATE 15:30

Ziare.

com

Televiziunile de stiri transmit ca aeronava efectua o cursa Dallas (SUA) - Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite), iar unei pasagere i s-a facut rau la bord.Femeia in varsta de 68 de ani a fost debarcata pe aeroportul Otopeni, pentru ca se pare ca ar fi suferit un infarct.- Pilotii au facut apelul catre aeroportul din Otopeni in momentul in care aeronava se afla in spatiul aerian al Ungariei."In momentul de fata, echipajele medicale ale aeroportului se afla la bordul aeronavei, iar femeia si-a revenit si doreste continuarea calatoriei, dar acest lucru va fi stabilit de capitanul aeronavei.In acest moment, nu se stie cat va mai dura pana cand aeronava isi va relua zborul", a declarat purtatorul de cuvant al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti, Valentin Iordache, citat de Mediafax.Ulterior, acesta a notat, pe contul sau de Facebook , ca "Pasagera a fost asistata de echipa medicala a aeroportului si si-a revenit".