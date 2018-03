Austrian Airlines anuleaza joi zeci de zboruri, inclusiv spre Bucuresti

Ziare.

Potrivit informatiilor publicate pe pagina de Internet a companiei Austrian Airlines printre zborurile anulate se numara si cele intre Viena si Berlin, Belgrad, Bruxelles, Bucuresti, Cairo, Dusseldorf, Frankfurt, Graz, Hamburg, Innsbruck, Kiev, Milano, Minsk, Moscova, Nisa, Paris, Praga, Sofia, Stuttgart, Teheran, Tel Aviv, Varsovia si Zagreb.Anularea acestor zboruri, care va afecta aproximativ 5.400 de pasageri, a fost decisa pentru ca sindicatul Vida si consiliul de lucru vor organiza joi, incepand cu ora 8:30, o reuniune pentru a informa pilotii si personalul de bord de la Austrian Airlines cu privire la evolutia negocierilor pentru un nou contract colectiv de munca."Obiectivul nostru este sa reducem impactul asupra pasagerilor", a spus Peter Thier. Ca o masura preventiva, programul zborurilor Austrian Airlines a fost redus cu aproximativ 20% iar pasagerii au fost informati, incepand de marti, despre optiunile de transfer.Clientii care in timpul procedurilor de inregistrare au utilizat un numar de telefon sau o adresa de e-mail, precum si membrii programului Miles & More, vor fi instiintati prin SMS sau e-mail despre modificarile intervenite in programul zborurilor, a precizat purtatorul de cuvant de la Austrian Airlines.