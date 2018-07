Avioane de lupta britanice au interceptat un bombardier rus deasupra Marii Negre

Ziare.

"Avioane de vanatoare Typhoon stationate in Romania au fost trimise ca reactie la prezenta unui avion rus Suhoi Su-24 FENCER in apropierea spatiului aerian NATO, deasupra Marii Negre", se arata intr-un comunicat al Fortelor Aeriene Regale britanice.Avionul militar rus nu a patruns in spatiul aerian NATO. Aeronavele Typhoon au efectuat o misiune de patrulare cu scopul descurajarii, fara a fi implicate in vreun incident cu avion rus.Avioanele de vanatoare britanice au decolat de la Baza aeriana Mihail Kogalniceanu si au revenit in siguranta dupa incheierea misiunii, precizeaza Fortele Aeriene Regale britanice.Tot Fortele Aeriene Regale britanice anuntau in luna mai ca avioane de vanatoare Typhoon stationate la o baza din Romania au fost trimise pentru interceptarea unei aeronave ruse de recunoastere care survola Marea Neagra