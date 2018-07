Avioanele britanice au interceptat un avion al Rusiei in spatiul aerian romanesc

Ziare.

Intrebat cate intrari neautorizate in spatiul aerian romanesc au avut de combatut reprezentantii Fortelor Aeriene Britanice (Royal Air Force) de la sosirea in tara noastra , seful detasamentului britanic 135 Expeditionary Air Wing, comandorul Chris Ball, a raspuns ca prima intrare a fost la inceputul lunii mai si a dat de inteles ca de atunci incidentul s-a repetat."Am avut prima interceptare pe 3 mai. Un avion de supraveghere rusesc. Si am tot fost ocupati de atunci. Nu pot sa intru in detalii, dar colaboram indeaproape cu colegii romani de pe MIG-urile 21 cu care impartim baza de la Mihail Kogalniceanu", a declarat Ball.El a mai spus ca in misiunile de politie aeriana colaboreaza indeaproape cu pilotii romani, dar si cu colegii americani de la Baza Mihail Kogalniceanu, aceasta fiind de fapt experienta "de valoare" cu care se va intoarce acasa."In fiecare zi este o onoare sa merg la munca, in special aici unde sunt impreuna cu partenerii din NATO, si cred cu tarie ca aceasta colaborare ne face pe toti mai puternici. Iar una dintre particularitatile acestei misiuni este, pe langa activitatea de politie aeriana, oportunitatea de a ne antrena impreuna. Sa vedem cum este sa lucrezi cu romanii sau cu americanii. Iar aceasta experienta, de o valoare enorma, o luam cu noi inapoi", a mai spus Chris Ball.Fortele Aeriene Britanice (Royal Air Force) au sarbatorit, marti, 100 de ani de la infiintare, iar pentru a marca aceasta ocazie in anul Centenarului Romaniei, membri ai detasamentului britanic 135 Expeditionary Air Wing dislocat pentru cateva luni la baza aeriana Mihail Kogalniceanu au organizat o parada, in colaborare cu Fortele Navale si Aeriene Romane.Aproximativ 160 de militari britanici se afla, din 17 aprilie, la baza aeriana de la Mihail Kogalniceanu, in cadrul misiunii NATO de supraveghere aeriana (eAP), alaturi de forte americane si romane. Detasamentul de avioane Typhoon Eurofighter ale Fortelor Aeriene ale Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, condus de comandorul Chris Ball, va executa, timp de patru luni, alaturi de militarii Fortelor Aeriene Romane, misiuni de politie aeriana la bordul avioanelor de lupta.