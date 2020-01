Avion doborat in Iran: Un zbor Lufthansa s-a intors din drum deasupra Romaniei

Ziare.

Zborul LH600, care a plecat joi seara, s-a intors din drum dupa aproximativ o ora, "din pura precautie", a anuntat un purtator de cuvant al companiei aeriene germane, relateaza AFP.Acest anunt a fost facut la putin timp dupa ce premierul canadian Justin Trudeau a anuntat ca aeronava Boeing 737 a companiei aeriene Ukraine International Airlines (UIA) care s-a prabusit, miercuri, in apropiere de Teheran, a fost doborata de o racheta iraniana, probabil din greseala. Aeronava Lufthansa, un Airbus A330, a revenit la Frankfurt in urma unei noi "evaluari a situatiei in domeniul securitatii in spatiul aerian din jurul aeroportului de la Teheran", a precizat compania germana.Lufthansa "continua sa evalueze situatia la fata locului impreuna cu autoritatile nationale si internationale", iar zborul Lufthansa la Teheran prevazut vineri a fost "anulat", a anuntat purtatorul de cuvant.Lufthansa anuntase miercuri, la fel ca alte companii aeriene, ca a renuntat la survolarea Iranului, la cateva ore dupa atacurile iraniene cu racheta asupra a doua baze in care se afla militari americani in Irak.