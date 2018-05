O racheta apartinand Rusiei a doborat avionul prabusit in Ucraina. Anchetatorii au dovezi puternice, care pot fi admise intr-o sala de judecata

Ziare.

com

Acestia sustin ca au descoperit dovezi puternice ca aeronava a fost doborata cu o racheta dintr-o brigada militara cu baza in Rusia, scrie The Guardian Amintim ca un avion Boeing 777 al companiei Malaysia Airlines, care zbura de la Amsterdam spre Kuala Lumpur, s-a prabusit pe 17 iulie 2014 in estul Ucrainei. Toate cele 298 de persoane aflate la bord au murit.In 2016, investigatorii au anuntat ca cel mai probabil aparatul de zbor a fost doborat de un sistem de rachete rusesc Buk, care a trecut granita in estul Ucrainei, apoi s-a intors in Rusia dupa ce si-a indeplinit scopul.Intr-o conferinta de presa sustinuta in Haga, joi, politistii au aratat fotografii si filmari despre care sustin ca dovedesc faptul ca sistemul Buk este, intr-adevar, cel responsabil pentru tragedia aviatica.Acestia au spus ca acum au "dovezi legale si convingatoare ce pot fi admise intr-o sala de judecata", care arata ca sistemul provine din a 53-a brigada de rachete antiaeriene, ce-si are sediul in Kursk (vestul Rusiei).Anchetatorii au discutat cu aproximativ 200 de martori, au urmarit 500.000 de inregistrari video si fotografii si au ascultat 150.000 de discutii telefonice interceptate.Din echipa de investigatie au facut parte procurori din Olanda, Australia, Belgia, Malaysia si Ucraina.Oficialii rusi au negat orice implicare in incident, iar mass-media rusesti au promovat materiale din care reiese ca Ucraina este responsabila de doborarea avionului.Rusia si-a folosit dreptul de veto in cadrul ONU pentru a impiedica infiintarea unui tribunal international pentru judecarea suspectilor de doborarea zborului. Asta inseamna ca orice eventual proces se va desfasura in Olanda.