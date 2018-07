BIAS 2018 - Zeci de mii de oameni au participat la show-ul aviatic. MIG-urile, tinute la sol dupa ultima tragedie

Zeci de mii de participanti

Pe langa show-ul aviatic, organizatorii BIAS au pus la dispozitia publicului o expozitie de aparate de zbor, iar atractia evenimentului a fost un elicopter care poate fi folosit si la transportul VIP. In total, circa 100 de aparate de zbor au participat sambata la show-ul aerian din Bucuresti, printre aceastea facand deja spectacol si "supersonicii" Turkish Stars (Turcia).Fortele Aeriene Romane nu au zburat la BIAS cu aparate MIG 21 LANCER, chiar daca saptamana trecuta a fost ridicata interdictia de zbor, dupa accidentul de acum 3 saptamani, de la Borcea, unde un pilot si-a pierdut viata. Cu toate acestea, Fortele Aeriene Romane au expus un MIG 21 Lancer si au permis copiilor sa se urce la bordul aparatului de lupta. De asemenea, Fortele Aeriene Romane au expus si un F16, iar americanii si-au prezentat doua aparate de tip F15.Intrarea libera la BIAS a facut ca platourile de pe Aeroportul Baneasa sa fie neincapatoare, circa 40.000 de oameni participand sambata la cel mai mare show aerian din Romania.Fara indoiala, cei mai incantati de acest eveniment au fost copiii, care s-au putut bucura si de exponatele statice, precum avioane de acrobatie sau elicoptere. Incantarea a fost atat de mare in randul celor mici, incat au asteptat cuminti minute in sir pentru a prinde un loc bun de o fotografie cu aparatul de zbor.De la eveniment nu au lipsit nici traditionalele gratare cu mici si nu putini au fost vizitatorii care s-au racorit cu bere, sub soarele arzatoar de la amiaza.Temperaturile ridicate au facut si victime, 47 dintre vizitatori avand nevoie de ingrijiri medicale.