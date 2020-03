Blue Air are programate azi doua zboruri de repatriere a romanilor din Italia si Franta

LIVE

Conform Bucharest Airports , sunt programate doua zboruri, unul urmand sa vina de la Marsilia si sa aterizeze pe aeroportul Henri Coanda la 17:50, iar cel de-al doilea va ajunge la 23:40, venind din Venetia, cu escala la Constanta.In plus, conform unor surse Ziare.com, marti este asteptat un avion cu rezerve sanitare din Shanghai.Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat vineri ca a identificat mai multe variante de transport aerian pentru a aduce in tara romanii angajati sezonier si afectati de restrictiile de calatorie impuse de Italia, in contextul pandemiei de coronavirus.O prima astfel de cursa dinspre Torino a venit sambata.Citeste si UE va ajuta la repatrierea a 100.000 de europeni blocati prin lume din cauza pandemiei