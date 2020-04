Blue Air foloseste avioane de pasageri pentru a aduce echipamente medicale din China

Ziare.

La fel ca cei de la TAROM, tehnicienii Blue Air au scos scaunele din interiorul avioanelor pentru a face loc paletilor cu marfa ce vor fi preluati din Shenzhen.Primul aparat, un Boeing 737-800NG, a decolat luni dimineata de pe Aeroportul Otopeni si ar urma sa ajunga dupa-amiaza in China. Pentru ca distanta dintre cele doua orase este prea mare pentru acest tip de avion, va fi efectuata o escala tehnica in Kazahstan pentru realimentare, scrie Aviatia Magazin Nu mai putin de opt zboruri cargo vor fi operate de Blue Air in urmatoarele doua saptamani.De asemenea, este de asteptat ca si TAROM, care are doua avioane Boeing 737 pregatite pentru astfel de curse, sa primeasca noi comenzi.In plus, operatori straini vor aduce in tara noastra in luna aprilie tone de echipamente medicale, majoritatea achizitionate din China, pentru a acoperi macar partial deficitul de la capitolul dotare din sistemul medical romanesc.M.D.