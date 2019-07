British Airways si-a suspendat in mod neasteptat cursele catre Cairo, din motive de securitate. Si Lufthansa a anulat cateva

Ziare.

com

"Reevaluam in mod constant securitatea pe toate aeroporturile noastre din lume si am suspendat zborurile catre Cairo pentru o perioada de sapte zile, ca masura de precautie, pentru a permite noi evaluari", a anuntat British Airways intr-un comunicat, citat de Reuters.Lufthansa a anuntat ulterior ca si-a anulat zborurile de sambata catre Cairo, din Munchen si Frankfurt, si ca le va relua duminica.British Airways, divizie a IAG, a mai anuntat ca nu va opera avioane daca nu va sti ca o poate face in conditii de siguranta.Un purtator de cuvant al British Airways a refuzat sa ofere detali, afirmand: "Nu discutam niciodata problemele de securitate".Trei surse de securitate ale aeroportului egiptean au declarat ca angajatii britanici au verificat miercuri si joi securitatea aeroportului din Cairo, dar nu au oferit alte detalii.Ministerul britanic de Externe si-a actualizat sambata recomandarile referitoare la securitate, pentru a adauga o referire la suspendarea curselor de catre British Airways, recomandand calatorilor sa contactele compania aeriana.Ministerul pentru Aviatie Civila din Egipt a anuntat intr-un comunicat ca a contactat Ambasada Britanica din Cairo, care a confirmat ca decizia de a suspenda cursele nu a fost luata de ministerele Transporturilor sau de Externe din Marea Britanie.Ministerul egiptean a adaugat ca va suplimenta cursele de la Cairo la Londra, incepand de duminica, pentru a facilita transportul pasagerilor in aceasta perioada.Guvernul britanic a avertizat de mai mult timp impotriva efectuarii altor curse pe calea aerului decat cele esentiale dinspre statiunea egipteana Sharm el-Sheikh, unde un avion rusesc de pasageri a fost bombardat in 2015, dar nu a emis avertismente similare impotriva traficului aerian catre si dinspre Cairo."Exista un risc crescut de terorism impotriva aviatiei. Sunt luate masuri suplimentare de securitate, pentru zborurile din Egipt catre Marea Britanie", potrivint anuntului Ministerului de Externe.Turismul, o sursa majora de venituri pentru Egipt, si-a revenit dupa scaderea puternica a numarului de turisti, provocata de turbulentele sociale din 2011 si bombardarea unui avion rusesc in 2015, in care au murit 224 de persoane aflate la bord.Atacul respectiv, revendicat de Statul Islamic, a determinat Rusia sa opreasca zborurile catre Egipt timp de mai multi ani, iar un numar de state, intre care Marea Britanie, au oprit cursele catre Sharm el Sheikh.