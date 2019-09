Cat timp se va mai putea zbura ieftin?

Biletele s-au scumpit deja

Impozitarea zborurilor - este posibila?

Ziare.

com

Lista celor mai mari 10 producatori de CO2 din Europa nu produce surprize pana pe pozitia 9. O termocentrala pe carbune este urmata de alta, iar sapte dintre acestea se afla in Germania. Dar pe locul 10 nu este trecut un producator de curent, ci compania aeriana Ryanair, clasata pe locul doi intre companiile europene de profil. Cine efectueaza doua zboruri intereuropene pe an a totalizat deja mai bine de jumatate din cele 2,7 tone de CO2 , considerate cantitatea maxima tolerabila pe cap de locuitor, potrivit consiliului stiintific consultativ al guvernului de la Berlin. Ryanair se face responsabila, prin preturile mici pe care le practica, pentru faptul ca multi se decid in Europa, dar si in lume, sa calatoreasca cu avionul.Deputatii formatiunii conservatoare bavareze CSU s-au decis, cel putin declarativ, sa declare razboi politicii de preturi a companiilor aeriene low cost. Pentru tabloidul german "Bild", liderul grupului parlamentar al CSU din Bundestag, Alexander Dobrindt, a declarat: "Bilete care costa noua euro pentru zboruri in Europa - asta nu are nimic de-a face nici cu economia de piata si nici cu protectia mediului". El considera ca este necesar un "impozit punitiv" pentru biletele care costa mai putin de 50 de euro. Este aproape exclus ca un astfel de impozit sa fie introdus, dar totusi se pune intrebarea: a trecut vremea zborurilor ieftine?Din perspectiva istorica, companiile de zbor low cost sunt un produs al UE, care, incepand din 1987, a liberalizat treptat traficul aerian european, permitand unor firme private sa se alature competitorilor de stat de pana atunci. In decursul anilor, consumatorii s-au obisnuit cu bilete incredibil de ieftine, care puteau fi obtinute daca ei dadeau dovada de flexibilitate si le achizitionau din timp. De cativa ani insa, ofertele de acest gen au devenit tot mai rare. Companii cum ar fi Air Berlin, Germania sau WOW Air nu au mai reusit sa faca fata concurentei.Biletele s-au scumpit deja, a confirmat si Frank Fichert, profesor de turism si transporturi la Universitatea din Worms. "Ideea ca oricine zboara cu 9,99 euro este gresita", a declarat el pentru DW. "Acest pret este platit de foarte putini si chiar si aceia platesc mult mai mult pentru zborul de retur". Biletele foarte ieftine fac parte dintr-un contingent redus, finantat compensatoriu de restul biletelor substantial mai scumpe. La Ryanair, pretul mediu al unui zbor este de 40 de euro. Se adauga insa plati suplimentare pentru bagaje sau rezervare de loc - in medie 15 euro. "Daca zburati cu Ryanair tur-retur, platiti in medie 110 euro", a explicat profesorul Fichert.In transportul aerian, costurile fixe, de exemplu pentru avioane, personal si carburant, sunt foarte mari. De aceea, companiile aeriene nu pot fi profitabile decat daca avioanele decoleaza cat de cat pline cu pasageri. Taxele de aeroport sunt reduse si nu reprezinta decat o particica din biletul de zbor. In Germania, mai este perceputa o taxa de zbor intre 7,38 de euro si 41,49 de euro pentru cursele mai lungi.Acestora li se mai adauga in Germania, pentru zboruri interne, TVA de 19 la suta. Zborurile in strainatate sunt scutite de TVA. Dat fiind ca transportul aerian este preponderent o afacere internationala, fiscului ii este greu sa stabileasca taxe optime, astfel incat companiile de zbor sa nu aiba dezavantaje pricinuite de tara in care-si desfasoara activitatea. Daca Germania ar introduce unilateral un TVA pentru zboruri internationale, atunci aeroporturile germane ar fi dezavantajate la zborurile cu escala, comparativ cu Amsterdam, Londra sau Bruxelles. "Intr-o astfel de eventualitate, efectul de evitare a aeroporturilor germane ar fi pronuntat", a explicat Fichert.Si un TVA la nivel european ar produce dezavantaje pentru unele state, fiindca acest impozit nu este pretutindeni unitar. In schimb, se discuta de mai mult timp despre introducerea unui impozit pe cherosen, posibilitate analizata deja de Comisia Europeana. Dar chestiunile fiscale necesita vot unanim in Consiliul European si tarile turistice de la Marea Mediterana au toate motivele sa voteze impotriva. "Grecia este in concurenta cu Turcia la capitolul atragere a turistilor. Daca s-ar introduce impozitul pe cherosen, grecii ar avea niste bani din acest impozit, dar ar pierde turisti in beneficiul Turciei", a explicat expertul de la Worms.Un impozit si implicit scumpirea biletelor de zbor ar fi un instrument pentru limitarea efectelor negative pentru clima cauzate de motoarele avioanelor. Bransa aeriana se dezvolta razant la nivel mondial si incepand din 2020 vrea sa-si dezvolte neutru din punct de vedere climatic aceasta crestere. Dar avioanele electrice, combustibilii regenerabili sau procedeele de tip "Power to Liquid", in care se produce combustibil sintetic cu ajutorul curentului electric, se afla abia in stadiu incipient.Deocamdata, in lipsa alternativelor viabile la carburantii fosili, se platesc compensatii pentru emisiile de CO2, a explicat Fichert. Aceasta inseamna ca firmele aeriene cotizeaza la un fond pentru regenerarea padurilor, dezvoltarea energiei regenerabile si alte masuri de protectie a mediului. Dar pana cand aceste proiecte vor da roade va mai trece un timp - perioada in care concentratia de CO2 din atmosfera va tot creste. Nici macar un impozit punitiv pentru biletele ieftine de zbor, de genul celui cerut de Dobrindt, nu va schimba cu mult aceasta realitate.