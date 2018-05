Cautarile epavei avionului MH370, unul dintre cele mai mari mistere aviatice, se vor incheia saptamana viitoare

Ziare.

Zborul MH370, cu 239 de persoane la bord, a disparut in timp ce zbura de la Kuala Lumpur la Beijing pe 8 martie 2014.Malaezia a fost de acord in ianuarie sa plateasca firmei Ocean Infinity, cu sediul in Houston, pana la 70 de milioane de dolari, daca gaseste avionul in 90 de zile de cautari in sudul Oceanului Indian, informeaza Reuters.Operatiunile pentru gasirea Boeingului 777 erau anterior asteptate sa se incheie in iunie, iar acordul de 90 de zile nu acopera timpul necesar realimentarii si reaprovizionarii vasului de cautare Seabed Constructor.Cu toate acestea, Ocean Infinity a terminat cercetarea zonei stabilite in aprilie si a cerut o prelungire pana pe 29 mai, a spus Loke."In aceasta dimineata, am examinat (cererea) in cabinet si am convenit pentru o prelungire pana la 29 mai", a declarat el reporterilor la Putrajaya, capitala administrativa a Malaeziei. Intrebat daca aceasta inseamna ca nu vor mai fi alte prelungiri, el a raspuns: "Da".Noul prim-ministru Mahathir Mohamad a anuntat mai inainte ca Malaezia va revizui si eventual va pune capat acordului cu Ocean Infinity, pe fondul altor masuri de reducere a cheltuielilor guvernamentale.Mahathir, in varsta de 92 de ani, a inlaturat coalitia Barisan Nasional, aflata de mult timp la putere si condusa de fostul premier Najib Razak, la alegerile din 9 mai.Loke, care a depus juramantul ca ministru luni, a anuntat ca Guvernul va difuza un raport complet privind ancheta asupra disparitiei zborului MH370 dupa finalizarea cautarilor, dar nu a stabilit inca o data.Voice 370, un grup ce reprezinta rudele persoanelor aflate la bordul avionului, a cerut noului guvern sa revizuiasca toate aspectele legate de MH370, inclusiv "orice posibila falsificare sau eliminare a inregistrarilor legate de MH370".Decizia de a angaja Ocean Infinity a fost luata dupa ce Australia, China si Malaezia au incheiat fara succes cautari ce au costat peste 160 de milioane de dolari intr-o zona de 120.000 km2 in Oceanul Indian anul trecut, in ciuda cererilor anchetatorilor ca zona sa fie extinsa spre nord cu 25.000 km2.Seabed Constructor a cercetat pana acum o zona ce se intinde pe o suprafata de 86.000 km2, dar nu a identificat inca nimic, a anuntat Ocean Infinity intr-o actualizare saptamanala, la 15 mai.