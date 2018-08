Cel mai avansat avion de lupta din lume a ajuns in Romania (Galerie foto)

Ziare.

com

"Nu se intampla foarte des ca F-22 Raptor, cel mai avansat avion de lupta din lume, sa aterizeze in Romania. Este, in fapt, a doua oara cand aviatorii militari romani se instruiesc in zbor, in spatiul aerian al Romaniei, impreuna cu aceasta platforma de varf a tehnologiei aeronautice, dupa momentul aprilie 2016, cand, la Mihail Kogalniceanu, F-22 ateriza pentru prima data pe o baza aeriana din Europa de Sud-Est.Faptul ca acest lucru se intampla pe pamant romanesc reprezenta o confirmare a soliditatii relatiilor de colaborare in plan militar intre Romania si Statele Unite, atat in dimensiunea bilaterala - sub auspiciile parteneriatului strategic, cat si in cadrul NATO", a spus Mihai Fifor.Ministrul a reamintit pozitia ferma a Guvernului si a Parlamentului Romaniei de a-si indeplini angajamentele care decurg din statutul de membru NATO."Suntem prezenti, cu efective importante, in Afganistan, in Balcanii de Vest si in alte zone in care Alianta Nord-Atlantica proiecteaza stabilitate si securitate. Consecventi principiului distribuirii echitabile a responsabilitatilor fata de securitatea colectiva, alocam, prin decizia Parlamentului si a Guvernului, doua procente din PIB apararii, pentru al doilea an consecutiv, conform angajamentelor asumate, fiind una dintre cele sase tari NATO care au reusit atingerea acestui prag.In acelasi timp, doresc sa reafirm aprecierea deosebita in ceea ce priveste angajamentul Statelor Unite fata de apararea colectiva a NATO in general si a regiunii noastre, in special, pe toate dimensiunile spatiului de securitate - aeriana, terestra si navala", a scris ministrul pe contul de Facebook Fifor a mai spus ca, in cadrul antrenamentelor, pilotii romani au avut posibilitatea, luni, sa se antreneze la mansa avioanelor F-16 Fighting Falcon din dotarea Fortelor Aeriene Romane, alaturi de echipajele avioanelor de lupta americane F-22 Raptor."In cadrul secventei de antrenament de astazi (luni - n.red.), de la Campia Turzii, pilotii romani au avut posibilitatea de a se antrena, la mansa avioanelor F-16 Fighting Falcon din dotarea Fortelor Aeriene Romane, alaturi de echipajele avioanelor de lupta americane, F-22 Raptor, KC-135 Stratotanker, dar si F-15, aeronave de lupta stationate din luna iunie la Campia Turzii, unde se desfasoara, pana in 15 septembrie, exercitiul Dacian Eagle 2018.Toate aceste activitati de instruire in comun contribuie in mod direct la cresterea interoperabilitatii intre militarii romani si americani, la consolidarea relatiilor de cooperare si colaborare si, implicit, la sporirea securitatii in regiunea noastra.Cu adevarat am putut spune astazi, la Campia Turzii: We are NATO!", a mai spus ministrul.Doua avioane de tip F-22 Raptor, un avion cisterna KC-135 Stratotanker si circa 15 membri ai echipajelor apartinand Fortelor Aeriene ale SUA au desfasurat, luni, activitati de antrenament in comun cu avioanele F-16 ale Fortelor Aeriene Romane, din Baza 86 Aeriana Borcea, precum si cu avioanele americane F-15 stationate temporar la Baza 71 Aeriana de la Campia Turzii - care iau parte la exercitiul Dacian Eagle 2018.Avioanele F-22 provin din Escadrila 95 de Vanatoare, Unitatea 325 de Vanatoare din Baza Aeriana Tyndall, Florida, si au sosit in Europa la inceputul lunii august, iar avionul cisterna KC-135 Stratotanker provine de la Unitatea 100 de Alimentare Aeriana din Baza Fortelor Aeriene Regale de la Mildenhall, Marea Britanie.