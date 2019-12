Cinci persoane au murit dupa ce un avion s-a prabusit in SUA. O jurnalista, printre ei (Foto&video)

Daughter-in-law of LSU offensive coordinator among those killed in Louisiana plane crash https://t.co/GkHHq0x2KF pic.twitter.com/3DnaWHo08d - CBS News (@CBSNews) 29 decembrie 2019

Ziare.

com

Un reporter sportiv al canalului de televiziune WDSU din New Orleans se numara printre morti. Carley McCord, in varsta de 30 de ani, se deplasa la un meci de fotbal in Atlanta, Georgia (sud-estul SUA).O persoana a supravietuit accidentului si a fost dusa la spital, a declarat intr-o conferinta de presa seful pompierilor din Lafayette, Robert Benoit.Trei persoane aflate la sol au fost de asemenea transportate la spital, potrivit lui Benoit.El a adaugat ca autoritatile federale vor investiga ce anume a provocat prabusirea avionului de opt locuri.Inregistrari video aratau flacari si fum negru care se ridica de la locul accidentului.Avionul bimotor Piper decolase din orasul Lafayette si se indrepta spre Atlanta, potrivit canalului TV local KLFY.Guvernatorul statului Louisiana, John Bel Edwards, a scris pe Twitter ca "se roaga pentru familiile si prietenii tuturor celor afectati de aceasta teribila tragedie".