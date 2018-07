Cine sunt si ce experienta au pilotii din avionul prabusit in Bacau

Ziare.

Acestia s-au catapultat la 5 kilometri vest de localitatea Nicolae Balcescu, deasupra Lacului Galbeni, transmite MApN, intr-un comunicat de presa remisUn elicopter SMURD executa deja, la aceasta ora, un zbor pentru evacuarea primului dintre pilotii recuperati catre Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila", din Bucuresti, urmand ca cel de-al doilea sa fie transportat la acelasi spital cu un avion de tip C-27J Spartan, din cadrul Fortelor Aeriene Romane, configurat pentru evacuare medicala, precizeaza MApN.Comandorul Bresug, in varsta de 41 ani, are la activ peste 1.000 de ore de zbor pe aeronava IAR 99 Soim, iar capitan-comandorul Pena, in varsta de 40 de ani, are o experienta de zbor de aproape 450 de ore pe aeronava mentionata.Aeronava militara decolase in jurul orei 13:20 din baza aeriana pentru a executa un zbor de verificare tehnica. Dupa aproximativ 10 minute de zbor, pilotii s-au catapultat, aeronava prabusindu-se in zona mentionata, in afara ariilor locuite.Din ordinul ministrului Apararii, a fost numita o comisie de investigatie tehnica pentru cercetarea imprejurarilor producerii acestui incident aviatic si a fost sesizat Parchetul Militar.Totodata, potrivit procedurilor-standard,pana la finalizarea anchetei de specialitate.