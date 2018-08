Cosmarul trait de o stewardesa romanca intr-un avion spre Dubai: Te voi urmari si te voi omori!

Ziare.

Pasagerul, un arab de 27 de ani, a fost audiat miercuri la Curtea Penala din Dubai, pentru incidentul care a avut loc pe 1 iunie, relateaza The Gulf Today Stewardesa si-a amintit ca de la intrarea in avion i s-a parut ca ceva este in neregula cu barbatul. A intrebat daca poate fuma. I s-a spus ca nu. A replicat ca stia deja, pentru ca a fost pilot. I-a spus sa ia loc si a avertizat echipajul cu privire la el. Dupa cateva ore de zbor, a inceput sa zbiere dupa ea. Un alt membru al echipajului l-a intrebat ce voia, dar barbatul a tipat: "Taci din gura, nu e treaba ta!"Barbatul a mai spart diverse obiecte de plastic din avion, apoi a luat doua cutii de alcool si a inceput sa bea din ele.S-a intors la locul lui si a inceput sa strige ca scaunul nu se inclina in spate destul."El s-a ridicat. Mi-am amintit ca luminile centurii de siguranta erau aprinse, astfel incat trebuia sa ramana asezat. El a insistat ca trebuie sa mearga la toaleta. A lovit usa. O femeie a iesit de teama ... A intrat, a iesit si a furat alte doua cutii de alcool pe care le-a baut in timp ce alerga prin avion", a relatat insotitoarea de bord."L-am avertizat din nou. El si-a scos pantofii sa-i arunce, dar l-am oprit. Atunci m-a lovit in piept si m-a aruncat la pamant, i-am rasucit imediat mana. Un calator m-a ajutat sa-i pun catuse", este povestea terifianta a incidentului.Dupa ce a fost legat pe scaun, barbatul a amenintat-o pe stewardesa: "Te voi urmari si te voi omori. Stiu unde stai".In timpul audierii in instanta, tanarul a recunoscut ca a baut mult alcool si a cerut timp ca sa isi angajeze un avocat. Judecatorul i-a refuzat cererea de cautiune si a suspendat audierea pana la 8 august.B.B.