Criza coronaviruslui anuleaza mai multe zboruri. Unele companii returneaza banii, altele ofera doar posibilitatea reprogramarii

Foarte multi romani, insa, si-au facut rezervari pentru sejururi in strainatate, iar din cauza situatiei actuale s-au vazut nevoiti sa renunte la ele.Ce pot face in aceasta situatie? Fie isi pot reprograma calatoria, fie pot cere banii inapoi, in functie de compania de la care si-au achizitionat biletul.Nu toate companiile au anuntat ce masuri iau in conditiile in care au anulat zborurile, iar la cele care au facut acest lucru deciziile difera.Wizz Air, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa Centrala si de Est, a anuntat ca toate persoanele ale caror zboruri au fost anulate isi vor primi banii inapoi.Pasagerii vor putea primi credit in cuantum de 120% din valoarea biletelor pentru zborurile anulate, pentru a-si cumpara altele.Compania precizeaza ca in urma numarului mare de solicitari, procesul de rambursare a sumelor datorate clientilor ca urmare a anularii zborurilor va fi automatizat., a anuntat compania intr-un comunicat transmis Ziare.com.In ceea ce priveste pasagerii care si-au facut rezervarile prin intermediul agentiilor de turism, inclusiv agentiile de turism online, Wizz Air ii sfatuieste sa ia legatura cu compania de la care si-au achizitionat biletele.Totodata, compania le recomanda clientilor sa foloseasca "platformele noastre de gestiune individuala, accesibile din e-mail-uri primite, pentru a minimiza traficul catre centrele noastre de apeluri extrem de ocupate".Blue Air suspenda zborurile regulate incepand cu data de 21 martie si pana la incheierea perioadei in care starea de urgenta este activa, se arata intr-un comunicat transmis Ziare.com.In aceste conditii, compania anunta caPentru informatii suplimentare, Blue Air sfatuieste pasagerii sa contactezeTAROM anunta ca pasagerii isi pot reprograma calatoriile la date viitoare sau catre alte destinatii operate de companie, fara a plati taxa de modificare.deoarece indiferent de restrictiile tarifului achizitionat, acum au o optiune care le permite sa isi schimbe rezervarile pentru date ulterioare, doar cu incasarea diferentelor de tarif/ taxe de aeroport, daca cel initial nu este disponibil sau aplicabil pe noile date de calatorie., iar pasagerii au posibilitatea de a alege noua data si/sau destinatie, oricand in 12 luni de la data de emitere a biletului", se arata intr-un comunicat al TAROM Compania precizeaza ca, pentru a beneficia de aceasta facilitate, pasagerii pot contacta agentul emitent, Call-Center TAROM sau orice agentie TAROM ( contacte aici ).TAROM nu precizeaza nimic in legatura cu o posibila returnare a banilor pentru clientii care doresc acest lucru. Ziare.com a solicitat companiei un punct de vedere in acest sens, iar in momentul in care il primim il vom publica.Compania aeriana Ryanair anunta ca pasagerii isi pot reprograma zborurile, gratuit, la o data ulterioara. Modificarea se aplica doar pentru aceeasi ruta, precizeaza insa compania.Se renunta integral la taxa de modificare a zborului. Clientii vor trebui sa plateasca doar diferenta de tarif, daca este cazul. Aceasta modificare a datei zborului se va aplica numai pentru ruta pe care clientii au rezervat-o initial", se arata intr-un comunicat al Ryanair, transmis Ziare.com.Asadar, nici Ryanair nu precizeaza nimic in legatura cu o posibila returnare a banilor pentru clientii care doresc acest lucru. Ziare.com a solicitat companiei un punct de vedere in acest sens, iar in momentul in care il primim il vom publica.Qatar Airways ofera pasagerilor posibilitatea de a modifica gratuit datele de zbor sau pot preschimba biletul intr-un voucher pentru o calatorie viitoare."Aceasta se aplica pentru biletele deja emise sau daca intentionezi sa rezervi o calatorie ce se va efectua pana pe 30 iunie 2020", precizeaza compania intr-un comunicat postat pe site Voucherul pentru calatoria viitoare se emite la valoarea neutilizata a biletului preschimbat si va fi valabil timp de un an de zile de la data emiterii acestuia.Totodata, pasagerii pot cere si rambursarea banilor. Iata pasii ce trebuie urmati pentru a preschimba biletul sau pentru a cere banii inapoi:Intra pe acest link Daca vrei sa preschimbi biletul cu un voucher pentru o calatorie viitoare, trebuie sa introduci codul COVID1052 in sectiunea de comentarii (Comments). In acest caz nu se va plati taxa de anulare a calatoriei.Daca vrei sa soliciti rambursare, introdu codul COVID1045 in sectiunea de comentarii (Comments). In acest caz se vor aplica regulile tarifare aferente biletului rezervat.Si Qatar Airways le cere pasagerilor care si-au achizitionat bilete prin agentiile de turism sa apeleze la acestea in vederea preschimbarii sau returnarii banilor."In toate celelalte cazuri te rugam sa contactezi direct biroul sau agentia de turism de unde ai achizitionat biletul, deoarece ei au acces la informatiile tale de plata. Datele agentiei respective pot fi gasite pe chitanta biletului electronic", se arata intr-un comunicat al companiei.