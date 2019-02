Doi oameni au murit si doi sunt raniti dupa ce bucati dintr-un avion au cazut peste o casa in California (Foto&Video)

Two people were killed and two injured when a small plane crashed into a home in Yorba Linda, California, officials said https://t.co/7IXFXUqRIF pic.twitter.com/mVhBqTs4xs - CNN Breaking News (@cnnbrk) 4 februarie 2019

A small plane crashed into a suburban neighborhoodin Yorba Linda,California,killing two people and injuring two otherson Sunday pic.twitter.com/M3IfxWgmrY - China Xinhua News (@XHNews) 4 februarie 2019

#BREAKING VIDEO: Witnesses say several people were in home throwing Super Bowl party - 2 confirmed killed, 2 injured. (Video courtesy: Leslie Krushat) #YorbaLinda #abc7eyewitness @ABC7 pic.twitter.com/9iT7pvSnC7 - Marc Cota-Robles (@abc7marccr) 3 februarie 2019

Security cam footage from the plane crash in yorba linda pic.twitter.com/umNq247i0Q - Jeremy W. (@the_bluejacket) 3 februarie 2019

#BREAKING This is the home small plane crashed into in Yorba Linda - leaving a debris field through neighborhood. OCFA confirms 2 killed, 2 injured. #abc7eyewitness pic.twitter.com/HplGKkconA - Marc Cota-Robles (@abc7marccr) 3 februarie 2019

Accidentul a zguduit cartierul Yorba Linda la ora 14:00 dupa ce avionul Cessna 414A cu doua motoare a decolat de pe Aeroportul Municipal Fullerton, la aproximativ 12 km vest de locul producerii incendiului, a declarat purtatorul de cuvant al Administratiei Federale de Aviatie, Allen Kenitzer, relateaza Associated Press.Pilotul era singura persoana care se afla in avion, insa, autoritatile nu au determinat deocamdata care dintre morti si raniti s-au aflat la bord si care la sol.O casa cu doua etaje a izbucnit in flacari dupa ce a fost lovita de o parte a avionului, iar vecinii panicati au iesit in strada.Imaginile aeriene luate din elicopterele echipelor de stiri prezinta parti din avion, inclusiv panouri laterale si o elice, imprastiate pe acoperisuri si pe caile de acces din apropierea casei arse. Corpul principal al avionului cu doua motoare a fost gasit in curtea unei alte case, departe de cea arsa. Focul s-a raspandit catre un SUV care era parcat pe alee.Ploaia rezultata dupa o furtuna de iarna a ajutat pompierii sa stinga incendiul. Acestia aveau de gand sa intre in casa arsa in cazul in care ar fi existat alte victime, a spus Sanchez.Comitetul National pentru Transport si Siguranta va investiga cauza producerii accidentului.