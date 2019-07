Doua avioane s-au ciocnit pe aeroportul din Amsterdam

Ziare.

Un Airbus A320 al easyJet care pleca spre Londra si un Boeing 7370-800 al KLM cu destinatia Madrid au intrat in coliziune joi dimineata in momentul in care se retrageau de la portile de imbarcare.Fotografiile pasagerilor arata aripa avionului easyJet intersectandu-se cu coada celuilalt avion.Dupa o asteptare de aproximativ cinci ore, pasagerii au plecat spre destinatii cu alte aeronave.Ambele aeronave implicate in coliziune au fost retrase pentru a fi inspectate. EasyJet a informat intr-un comunicat ca pasagerii au primit vouchere pentru a-si achizitiona racoritoare si ca a fost demarata o ancheta pentru a intelege ce s-a intamplat.De asemenea, KLM a inceput o ancheta separata, a anuntat compania olandeza intr-un comunicat.