Doua avioane s-au prabusit intr-o singura zi in Elvetia

Autoritatile au oferit putine detalii despre al doilea avion prabusit, relateaza Reuters.Aeronava apartine companiei JU-AIR si are capacitatea de a transporta 17 pasageri si doi piloti. Momentan nu se stie cate persoane erau la bord in momentul accidentului."Avem datoria sa anuntam ca unul dintre avioanele noastre Ju-52 s-a prabusit azi. Pentru moment, nu avem mai multe informatii", au declarat reprezentantii companiei aeriene pe website-ul lor.Cinci elicoptere participa la misiunea ampla de salvare de pe partea vestica a muntelui Piz Segnas, in regiunea Graubuenden, au declarat reprezentantii politiei printr-un mesaj pe Twitter.Spatiul aerian din zona accidentului a fost inchis de catre Biroul Federal de Aviatie.Publicatia locala Blick a transmis ca toate persoanele aflate la bordul aeronavei au murit.Autoritatile au transmis ca vor anunta mai multe detalii in cursul zilei de duminica.Compania JU-AIR pune la dispozitie aeronave pentru plimbari turistice.Cu cateva ore inainte de accidentul din Alpi, doi copii si parintii lor au murit in urma prabusirii aeronavei de mici dimensiuni in care se aflau, in regiunea Nidwalden.