Doua zboruri cu muncitori sezonieri sunt programate sambata din Sibiu spre Germania

Potrivit purtatorului de cuvant al Prefecturii Sibiu, Andreea Stefan, in mod exceptional, Autoritatea Aeronautica Civila Romana a aprobat alte doua zboruri de pe Aeroportul International Sibiu, in cursul zilei de sambata."Primul zbor este programat la ora 10.20, iar al doilea este programat la ora 18.00", a spus Stefan.Doua curse charter au plecat joi si alte doua vineri, de pe Aeroportul din Sibiu, spre Dusseldorf, Baden Baden si Karlsruhe.Pe zborul charter cu destinatia Karlsruhe, care a decolat de pe Aeroportul Sibiu vineri s-au prezentat la imbarcare 9 persoane cu domiciliul in comuna Patrauti jud. Suceava, localitate aflata in carantina.Acestia au fost identificati la punctul de trecere al frontierei si nu li s-a permis sa calatoreasca, fiind dusi acasa sub coordonarea Centrului Judetean de Coordonare si Conducere a Interventii.