Explozie in timpul aterizarii pe Otopeni a unei aeronave Tarom cu 22 de pasageri la bord UPDATE

"Astazi, 9 iulie, la ora 19:42, la aterizarea aeronavei care efectua cursa Satu Mare - Bucuresti Henri Coanda s-a produs o explozie la anvelopele trenului principal de aterizare", a anuntat, marti seara, Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB).Sursa citata a precizat ca aeronava, de tip ATR 42, cu 22 de pasageri la bord, a ramas temporar imobilizata pe pista de decolare aterizare nr. 2 (08L-26R).Oficialii CNAB precizeaza ca traficul pe aeroport nu a fost afectat.Compania Tarom a anuntat, marti seara, ca avionul care venea de la Satu Mare a aterizat pe Aeroportul International Henri Coanda in conditii de maxima siguranta pentru toti cei 22 de pasageri. Acestia au fost debarcati, iar in prezent li se asigura asistenta la sol."Compania Tarom informeaza publicul despre incidentul survenit la aterizarea cursei RO638 care a operat pe ruta Satu Mare - Bucuresti, avand la bord 22 de pasageri. Dupa aterizare, anvelopele trenului principal au cedat. Avionul a fost oprit in siguranta si pasagerii au fost debarcati conform procedurilor", a anuntat compania.De asemenea, o echipa de investigatii se va deplasa la fata locului."Avionul a aterziat in conditii de maxima siguranta pentru toti cei 22 de pasageri pe Aeroportul International Henri Coanda, pasagerii au fost debarcati, iar momentan li se asigura asistenta la sol conform EC 261/2004", precizeaza compania.