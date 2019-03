Fly Dubai si-a anulat zborul din Bucuresti, ce urma sa fie operat cu un Boeing 737 Max

Ziare.

Operatorul aerian a asigurat pentru cei 60 de pasageri reprogramarea pe un zbor din 13 martie si cazarea la hotel.Decizia a fost luata dupa ce zborurile cu aeronave Boeing 737 Max 8 si Boeing 737 Max 9 au fost suspendate in Romania pe o perioada nedeterminata, atat in spatiul aerian national, cat si pe aeroporturi, conform directivelor Agentiei Europene de Siguranta a Aviatiei (EASA), informeaza Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB)."Agentia Europeana de Siguranta a Aviatiei (EASA) a emis doua directive: o directiva de urgenta privind navigabilitatea si o directiva de siguranta. Prin directiva de urgenta de navigabilitate a impus suspendarea operatiunilor de transport aerian comercial ale celor doua modele de Boeing 737 (Max 8 si Max 9) pe teritoriul Uniunii Europene, iar prin directiva de siguranta au fost interzise zborurile comerciale cu cele doua tipuri de aeronave Boeing anterior specificate spre, din si deasupra spatiului aerian al Uniunii Europene.Astfel, in Romania, zborurile cu aeronave Boeing 737 Max 8 si Boeing 737 Max 9 au fost suspendate, pe o perioada nedeterminata, incepand cu ora 21:00 (ora locala) a zilei de 12 martie 2019, atat in spatiul aerian national, cat si pe aeroporturi, urmand directivele EASA", se arata intr-un comunicat al CNAB.In aceste conditii, zborul FZ 1796 al companiei Fly Dubai, care urma sa decoleze catre Dubai marti seara la ora 23:30, a fost anulat.Compania Fly Dubai este singura care opereaza regulat cursele catre Bucuresti cu aeronave din seria B737 Max.Amintim ca Agentia Europeana pentru Siguranta Aviatiei (EASA) a decis, marti seara, suspendarea zborurilor avioanelor Boeing 737-8 Max si 737-9 Max in spatiul Uniunii Europene, dupa accidentul aerian din Etiopia, soldat cu 157 de morti. Un avion de tip Boeing 737 Max 8 s-a prabusit duminica in Etiopia , iar toate cele 157 de persoane aflate la bord au murit. Este al doilea avion de acest tip care se prabuseste in ultimele cinci luni.