Fosta sefa TAROM, intrebata daca ministrul Cuc avea obiceiul sa vada listele de pasageri: Nu mai vreau sa spun nimic!

Madalina Mezei a fost audiata luni ca martor la DNA, dupa ce procurorii anticoruptie s-au autosesizat in cazul scandalului de la TAROM. Reamintim ca - dupa ce a fost demisa, pe data de 15 octombrie, Mezei a sustinut ca ministrul Cuc i-ar fi cerut sa tina la sol 5 aeronave cu care urmau sa calatoreasca spre Bucuresti parlamentari din Opozitie, in ziua in care s-a votat motiunea de cenzura care a rasturnat Guvernul Dancila.Cuc a negat ca ar fi cerut ca aeronavele sa ramana la sol, dar a recunoscut ca s-a interesat de pasageri. In plus, Cuc a sustinut ca Mezei a fost demisa de Consiliul de Administratie (CA) al TAROM din cauza slabelor performante manageriale. Cu toate acestea, Viorica Dancila a anuntat ca a trimis Corpul de control atat la Ministerul Transportului, cat si la TAROM, pentru a investiga situatia.In plus, DNA a anuntat ca s-a autosesizat si a audiat-o pe Madalina Mezei ca martor, in cursul diminetii de luni.La iesirea de la audieri, Madalina Mezei a lansat o noua serie de atacuri la adresa ministrului demis al Transporturilor, Razvan Cuc."Domnul Cuc a trecut o linie atunci cand a crezut ca isi poate bate joc de viata si cariera unui om.Planul meu este de a livra o strategie pe termen lung pentru TAROM si am crezut ca putem construi asa ceva, impreuna cu domnul Cuc", a spus Mezei.Intrebata de presa daca ministrul Transporturilor obisnuia sa ceara si sa primeasca listele cu pasageri care calatoresc cu TAROM, Madalina Mezei a refuzat sa raspunda."Nu mai spun nimic. Le-am spus tot autoritatilor", a adaugat Mezei, in incheierea declaratiei de la iesirea din sediul DNA.Reamintim ca TAROM trece printr-o perioada de criza. In locul Madalinei Mezei, Cuc l-a numit director general pe pilotul Valentin Gvinda. Inainte de a-si prelua mandatul, acesta a cerut o intalnire cu CA-ul companiei cerand "sa vorbeasca" , au confirmat surse din conducerea TAROM pentru Ziare.com.